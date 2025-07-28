Влада розповіла, чим зможе допомогти постраждалим від посухи аграріям

Військові адміністрації областей України, які цього року постраждали від посухи, озвучили пропозиції щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат внаслідок цього природного явища.

Про це пише агентство "АПК-Інформ".

"Серед ключових пропозицій, які озвучили представники ОВА, – пільгове оподаткування, компенсація витрат на гектар оброблюваних угідь та необхідність запуску зрошення на відповідних територіях", – говориться у повідомленні.

Ці пропозиції були озвучені під час селекторної наради, яку провів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. У нараді взяли участь представники ОВА Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, а також Укргідрометцентру та профільних структурних підрозділів міністерства.

"Зрошення та додаткові інвестиції в систему меліорації в областях, які щороку найбільше потерпають від посухи, мають допомогти нам подолати цю проблему у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо над інструментами підтримки аграріїв в регіонах, що знаходяться в зоні ризику, аби мінімізувати втрати врожаю у майбутньому", — заявив Соболев.

Також він додав, що озвучені на нараді проблеми зафіксовані, і Мінекономіки разом з Верховною Радою України та центральними органами виконавчої влади працюватиме над вирішенням цих питань.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

Також повідомлялося, що через спекотну і сонячну погоду темпи дозрівання кавунів в полях суттєво прискорилися, але посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів.

Раніше повідомлялося, що посуха призвела до розмноження у південних регіонах сарани. Так, повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику.

Спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати. Осередки сарани знищено також у Одеській області. У Дніпропетровській області чисельність сарани загрози поки не становить.