Влада розповіла, чим зможе допомогти постраждалим від посухи аграріям
Військові адміністрації областей України, які цього року постраждали від посухи, озвучили пропозиції щодо державної підтримки аграріїв для мінімізації втрат внаслідок цього природного явища.
Про це пише агентство "АПК-Інформ".
"Серед ключових пропозицій, які озвучили представники ОВА, – пільгове оподаткування, компенсація витрат на гектар оброблюваних угідь та необхідність запуску зрошення на відповідних територіях", – говориться у повідомленні.
Ці пропозиції були озвучені під час селекторної наради, яку провів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. У нараді взяли участь представники ОВА Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, а також Укргідрометцентру та профільних структурних підрозділів міністерства.
"Зрошення та додаткові інвестиції в систему меліорації в областях, які щороку найбільше потерпають від посухи, мають допомогти нам подолати цю проблему у довгостроковій перспективі. Ми працюватимемо над інструментами підтримки аграріїв в регіонах, що знаходяться в зоні ризику, аби мінімізувати втрати врожаю у майбутньому", — заявив Соболев.
Також він додав, що озвучені на нараді проблеми зафіксовані, і Мінекономіки разом з Верховною Радою України та центральними органами виконавчої влади працюватиме над вирішенням цих питань.
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