Віцепрем'єр хоче запустити український аналог DOGE Маска

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що планує запустити в Україні аналог американського Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Про це пише hromadske.

"За словами Федорова, аналог DOGE в Україні потрібен для кількох проєктів, щоб "терміново скоротити видатки та оцінити ефективність", – говориться у публікації.

Про ці плани міністр написав у Threads. "Буду шукати людину, яка очолить цей напрям", — заявив він.

Як нагадує hromadske, у вересні 2024 року Дональд Трамп пообіцяв у разі свого переобрання створити комісію з перевірки ефективності роботи уряду. Ілона Маска, який активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, обрали очолити її.

Департамент з питань ефективності уряду – не офіційний державний орган, а приватна ініціатива для консультування Білого дому щодо скорочення витрат.

"Попри це, медіа писали, що Маск міг отримати власний офіс у комплексі Білого дому у Вашингтоні. А працівники DOGE намагалися отримати доступ до систем держскарбниці США та обмежили доступ держслужбовців до низки федеральних систем даних", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

У лютому цього року Департамент ефективності (DOGE), під керівництвом Ілона Маска почав розсилати електронні листи федеральним службовцям з проханням відзвітувати про те, що вони робили минулого тижня або будуть змушені звільнитися. Лист отримали понад два мільйони держслужбовців.

Згодом повідомлялося, що Департамент ефективності уряду (DOGE) запросив доступ до системи даних про платників податків Податкової служби США. Потенційно це може надати йому доступ до конфіденційної інформації, включаючи номери соціального страхування та податкові декларації.

Також повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений мільярдером Ілоном Маском, вже зекономив для країни близько $50 мільярдів.