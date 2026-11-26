Уряд схвалив законопроєкт щодо оподаткування компанії, які зареєстровані за кордоном, але підконтрольні резидентами України – таких налічується кілька тисяч.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кабінет міністрів схвалив розроблений Мінфіном законопроєкт щодо впровадження правил оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) відповідно до Директиви Ради ЄС про протидію практикам ухилення від сплати податків.

Йдеться про компанії, зареєстровані за кордоном, які контролюють резиденти України — громадяни чи підприємства.

"Метою законопроєкту є захист податкової бази України: щоб доходи, які накопичуються в підконтрольних компаніях за кордоном, у юрисдикціях з нижчим рівнем оподаткування, не залишалися поза оподаткуванням в Україні", – пояснили у відомстві.

Правила оподаткування КІК, передбачені Податковим кодексом України, приведуть у відповідність до Директиви ATAD, одночасно зберігаючи право України оподатковувати певні види доходів, накопичені підконтрольними іноземними компаніями.

Законопроєкт також скасовує звільнення від оподаткування, не передбачені Директивою, які знижують ефективність чинних правил КІК, і водночас спрощує адміністрування, яке за чинними правилами створювало надмірне навантаження на платників податків.

Контрольована іноземна компанія — це компанія або іноземне утворення без статусу юридичної особи, зареєстрована за кордоном, яку контролює резидент України: фізична особа або підприємство.

Контроль означає одне з трьох: частка понад 50%; частка від 25% за умови, що резиденти України разом володіють понад 50%; або фактичний контроль над компанією.

Якщо така компанія зареєстрована в країні з рівнем оподаткування нижчим, ніж в Україні, вона може накопичувати там пасивні доходи — наприклад, проценти, роялті чи дивіденди, податки з яких за відсутності спеціальних правил не сплачуються в Україні.

Правила щодо КІК є одним з основних інструментів протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування, зазначають у Мінфіні

Вони дозволяють Україні, резидентом якої є контролююча особа, оподатковувати доходи, накопичені в підконтрольних іноземних компаніях, розташованих у юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування.

В Україні правила щодо КІК запроваджено у 2020 році, але вони відрізняються від норм ЄС, пояснили у Мінфіні.

Нині КІК вважається будь-яка підконтрольна іноземна компанія, незалежно від того, який податок вона сплачує, тому звітувати потрібно про кожну з них як про КІК (а не просто як про компанію, щодо якої здійснюється контроль).

Згідно з чинними положеннями Податкового кодексу, об'єктом оподаткування визнається весь прибуток такої компанії, а не лише пасивні доходи.

"Водночас звільнень від оподаткування більше, ніж дозволяє Директива. Це створює надмірне адміністративне навантаження на платників і контролюючі органи", – говориться у повідомленні.

Водночас самі правила для України актуальні: за даними Державної податкової служби, за 2024 рік звіти про КІК подали 7 877 контролюючих осіб щодо 7 726 компаній.

Законопроєкт звужує коло КІК: визначено контрольовану іноземну компанію з урахуванням контролю і рівня оподаткування: фактичний податок на прибуток, нарахований нею за звітний рік, менший за 75% податку, розрахованого за ставкою, визначеною Податковим кодексом України; іноземні компанії, які сплачують податок на прибуток у розмірі 75% такого податку або більше, контрольованими не визнаються.

"Простіше кажучи, іноземна компанія вважатиметься КІК, лише якщо сплачує менше трьох чвертей того податку, який сплатила б за українськими правилами", – пояснили у Мінфіні.

В іншому випадку — це просто компанія, щодо якої здійснюється контроль, але нерозподілений дохід такої компанії за цей рік не визначається і не оподатковується.

Така компанія може стати КІК в одному з наступних років, якщо ситуація щодо фактичного податку зміниться. Визначає це насамперед сам платник податків; контролюючий орган може це перевірити.

Іноземні неприбуткові структури, статут яких забороняє розподіляти доходи між засновниками й учасниками, не визнаватимуться КІК.

Оподатковуватимуть не весь прибуток, а лише пасивні доходи: об'єктом оподаткування замість усього скоригованого прибутку визначено нерозподілений дохід контрольованої іноземної компанії — пасивні доходи, зменшені на витрати, безпосередньо пов'язані з їх отриманням, і на дивіденди, виплачені за рахунок таких доходів.

Тобто податок сплачуватиметься лише з тієї частини пасивних доходів, яку компанія залишила в себе й не розподілила між власниками.

Звільнень стає менше: звільнення від оподаткування щодо компаній, які вже визнано КІК у відповідному році, обмежено тими, які допускає Директива ATAD.

Це коли частка пасивних доходів не більше однієї третини за наявності чинного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Або коли є значна економічна діяльність резидентів держав — учасниць Угоди про Європейський економічний простір (компанія реально працює в такій державі: має там персонал, обладнання, майно та приміщення).

Чинне звільнення, якого Директива ATAD не передбачає (для компаній із сукупним доходом до 2 мільйонів євро), не застосовуватиметься за новими правилами.

Натомість для компаній — резидентів держав Європейської економічної зони зберігається звільнення за реальної присутності.

Якщо компанія має в такій державі персонал, обладнання, майно та приміщення, пов'язані з отриманням пасивних доходів, її нерозподілений дохід не оподатковуватиметься в Україні, навіть якщо пасивні доходи становлять більше третини всіх доходів.

Після ухвалення Верховною Радою України закон набере чинності з 1 січня 2028 року, крім доручення уряду щодо нормативно-правових актів, яке набере чинності з дня, наступного за днем опублікування закону. Уряд має протягом шести місяців з дня опублікування закону ухвалити акти, потрібні для його виконання.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо протидії практикам ухилення від сплати податків.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт Мінфіну щодо протидії податковим зловживанням відповідно до стандартів ЄС.

Законопроєкт Мінфіну, який передбачає єдині правила для всіх платників податку на прибуток, пройшов перше читання у Верховній Раді України.

Також Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ, який дозволяє ФОПам самостійно обирати звітний період.