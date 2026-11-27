Уряд спрямував 495,8 мільйона гривень на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску на кордонах України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники", – зазначив він.

Закупівлі проводять обласні служби відновлення в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк надає Україні 60 млн євро кредитних коштів на модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні — з країнами ЄС та Молдовою.

На цей рік Мінрозвитку заплановано реалізацію масштабної програми модернізації прикордонної інфраструктури: реконструкцію ключових пунктів пропуску, будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Румунією тощо.