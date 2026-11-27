Уряд спрямував понад 600 мільйонів гривень на модернізацію медичних закладів у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Для цього перерозподілили наявні видатки на користь інвестиційних проєктів, які потребують додаткового фінансування до кінця року", – написав він у Телеграм.

Кошти підуть на реконструкцію лікарняних корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень у чотирьох медзакладах Харківської та Дніпропетровської областей, уточнив він.

"Попри постійні російські атаки, лікарні у прифронтових регіонах продовжують працювати. Важливо, щоб люди й надалі могли отримувати медичну допомогу, а умови в лікарнях були безпечними та комфортними як для медиків, так і для пацієнтів", – додав очільник уряду.

Нагадаємо:

У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці.