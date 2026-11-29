Малі підприємці зможуть отримати через Дію державну допомогу до 30 тисяч гривень на енергообладнання, щоб продовжувати роботу в умовах відключення світла.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти можна використати на закупівлю генераторів, павербанків, інверторів, акумуляторів і стабілізаторів напруги, а також на їх встановлення.

Скористатися державною підтримкою можуть фізичні особи-підприємці та товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстровані до 1 квітня 2026 року, які мають не більше 10 працівників і не мають заборгованості зі сплати ЄСВ.

Заявку можна подати через портал Дія, обравши послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість". Відповідність умовам програми буде перевірена автоматично.

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