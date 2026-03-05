Україна відновлює експорт м'яса птиці до Молдови: які умови

Українська та молдавська сторони обговорили наявні технічні питання та погодили чіткий алгоритм дій, що дозволить якнайшвидше відновити ринок для замороженого та охолодженого м'яса птиці за умови підтвердження його безпечності.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

"Для відновлення експорту м'яса птиці замороженого та охолодженого потужності суб'єктів господарювання, які мають право експорту до країн-членів ЄС (єврономер) та здійснюють закритий цикл виробництва (власні бійні), зможуть експортувати продукцію після проведення лабораторних досліджень 10 проб сироватки крові в лабораторіях ЄС", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки результати досліджень підтвердять відповідність безпечності встановленим стандартам, буде відкрито експорт як замороженого, так і охолодженого м'яса птиці для відповідної потужності.

Після відновлення експорту, в подальшому, буде додатково проговорено між компетентними органами двох країн, умови та частота проведення додаткових лабораторних досліджень, повідомили в Держпродспоживслужбі.

Йдеться, що Україна вже зробила практичні кроки: відібрано репрезентативну кількість зразків та направлено їх до лабораторії ЄС для проведення досліджень.

