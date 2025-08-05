Україна відновлює судноплавство каналом, де вибухнув земснаряд

Україна з 6 серпня відновлює судноплавство каналом Бистре, дозволивши прохід суден із осадкою до 4,5 метра.

Про це пише AgroWeek.

"Канал Бистре був тимчасово недоступний для судноплавства через вибух земснаряда неподалік Вилкового, що стався 23 липня. Після цього судна змушені були обирати альтернативний маршрут через канал Суліна, де збори суттєво вищі", – говориться у публікації.

Це призвело до зростання рейсових витрат для суден, які працюють на коротких маршрутах та ускладнило ситуацію на ринку фрахту Дунаю. Нині ж для судновласників, які раніше зіткнулися з обмеженнями, відкриваються нові можливості, зазначає видання.

Під час закриття каналу Бистре багато судновласників змушені були підвищувати свої фрахтові ставки, щоб компенсувати додаткові витрати на проходження через Суліну говориться у публікації. Однак ціни, що їх пропонували перевізники, виявилися неприйнятними для вантажовідправників.

"Після відновлення роботи каналу Бистре учасники ринку прогнозують часткове пожвавлення фрахтових потоків по Дунаю завдяки більш збалансованим умовам для переговорів між продавцями та покупцями", – пише AgroWeek.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 липня вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Морський підхідний канал було тимчасово закрито для руху суден.

Раніше повідомлялося, що ВМС України заборонили заходження в українські порти торговельних суден, що перевозять вибухонебезпечні речовини. Компанії-імпортери переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Минулого року Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.