У профільній асоціації розповіли, що заважає Україні виробляти картоплю фрі

Вирощувати сорти картоплі для переробки на фрі хочуть чи не всі картоплярі, адже її вартість удвічі більша, ніж чипсової, проте це складно втілити технологічно, оскільки відповідні сорти потребують значного зрошення.

Про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, пише East Fruit.

Україна імпортує картоплю фрі вже переробленою — чищену та нарізану відповідно, говориться у повідомленні. Для виробництва картоплі фрі бульби мають бути крупного розміру, а виростуть вони тоді, коли буде достатньо вологи.

"Налагодження власного виробництва картоплі фрі в Україні (починаючи з вирощування й закінчуючи нарізаною картоплею) повністю відповідає курсу держави на максимальну переробку, збільшення робочих місць і формування доданої вартості. Але перешкодою залишається можливість достатнього зрошення полів і висока температура повітря", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що підприємство "Потейто Агро" готується до запуску заводу із переробки картоплі на фрі, частина обладнання доставлена в господарство. Потужність перероблювання становитиме приблизно 150-180 тис.тонн на рік.

Раніше також повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати.