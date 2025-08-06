Що втрачають пацієнти без маркетингових угод між аптеками та виробниками

Фото: pexels.com

П’ять місяців заборони маркетингових договорів показали протилежний до очікуваного ефект — ціни зросли, а доступність ліків погіршилася

За п'ять місяців після заборони маркетингових договорів між виробниками та аптеками Україна втратила 134 малі аптеки, а ціни на ліки зросли замість очікуваного зниження. В умовах, коли 85% вартості ліків українці оплачують з власної кишені, ці договори дозволяли споживачам отримувати додаткові знижки.

Масове закриття малих аптек

Найбільше постраждали невеличкі аптечні заклади. За даними компанії "МОРІОН", з березня по червень 2025 року їхня кількість скоротилася на 134 точки. Лише у червні зникло 63 аптеки порівняно з травнем. Найбільше постраждають від цього пацієнти у віддалених та прифронтових населених пунктах, які втрачають доступ до ліків там, де альтернатив найменше.

Зростання цін замість очікуваного здешевлення

Скасування маркетингових договорів призвело до несподіваних наслідків. Низка іноземних компаній підвищила ціни на 5-10% відразу після заборони у березні. Вітчизняні виробники також не поспішили здешевлювати препарати — ціни знизили лише на ліки зі списку ТОП-100, решта залишилася на попередньому рівні.

Змінилася й логістика. Раніше аптеки тримали запаси на 90-130 днів – це було вигідно завдяки бонусам від маркетингових договорів. Тепер без стимулів такі обсяги стали нерентабельними.

Згідно з квітневим дослідженням Gradus Research, 36% респондентів повідомили про подорожчання ліків після впровадження нових правил. А майже 65% громадян взагалі негативно ставляться до можливого зникнення імпортних препаратів з ринку внаслідок нових правил ціноутворення.

Особливо болючим виявилося питання для пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Понад 55% респондентів зазначили, що дієві ліки від багатьох захворювань не виробляються в Україні, а майже 40% хвилюються через можливе зникнення інноваційних препаратів та медикаментів від рідкісних хвороб.

Загроза монополізації ринку

"Скасування маркетингових договорів означає перемогу найбільших брендів з потужними рекламними бюджетами", – пояснюють галузеві експерти. Менші виробники втратили легальний інструмент просування своїх препаратів.

Прогноз невтішний: конкуренція впаде, ціни зростатимуть далі. На ринку залишаться 2-3 великі гравці, а пацієнти втратять можливість вибору.

До заборони маркетингові договори економили гроші українців. Аптеки могли підтримувати широкий асортимент, фінансувати соціальні та благодійні проєкти. Конкуренція працювала на користь споживачів – 57% опитаних (за даними дослідження Gradus Research) переконані, що вона покращує пропозицію та ціни на ліки.

Зараз аптеки намагаються підтримувати доступні ціни через власні програми лояльності, але можливостей для цього стало значно менше.