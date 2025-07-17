За пів року держвава отримала 527 мільйонів гривень від оренди земель

Користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень.

Такі дані опублікував Фонд державного майна України..

"За І півріччя 2025 року сплачено 526,8 млн грн з урахуванням ПДВ за право користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк", – говориться у повідомленні.

"З 1 січня до 1 липня 2025 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України. Проведено 388 успішних аукціонів, які завершились підписанням угод. Близько 30 000 гектарів земель вже передано в законне користування аграріям на прозорих та вигідних умовах", – повідомляє ФДМУ.

За даними відомства, середня вартість одного гектара за підписаними договорами становить 17,4 тис. грн. На кожен лот претендували в середньому чотири учасники, а внаслідок боротьби ставка суборенди збільшувалась майже в 5 разів.

"Загалом було 2519 пропозицій на торгах. Переважно — від малих і середніх аграрних бізнесів, що свідчить про ефективність механізму та сталий попит", – зазначають у ФДМУ.

"Найбільша конкуренція — у Чернігівській області: 9 учасників на лот у середньому. Також активні — Полтавська та Черкаська області (по 5 учасників на лот). Полтавщина — лідер за найвищою середньою вартістю гектара: 34,4 тис. грн з ПДВ", – говориться у повідомленні.

ФДМУ також зазначив, що найдорожчою ділянкою став "діамант Земельного банку" площею 3969 гектарів на Кіровоградщині: переможець торгів підписав договір суборенди та сплатив повну річну суборендну ставку у розмірі 78,6 мільйона гривень з ПДВ.

Фонд держмайна також повідомляє, що на сьогодні для суборенди доступно 757 земельних ділянок у 16 областях України. Найбільша ділянка площею 661 га розташована у Миколаївській області. Її стартова вартість становить 2,4 млн грн. Найменший лот — на Закарпатті, його площа складає 0,02 га, а стартова ціна — 57,94 грн. Найбільше ділянок для суборенди наразі представлено в Харківській області — 311 лотів.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство економіки повідомило, що за пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн. В середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів.

Раніше міністр аграрної політики Віталій Коваль прогнозував, що 175 земельних ділянок, які були здані "Земельним банком" в суборенду у 2024 році, приноситимуть 344 млн грн щороку.

Раніше повідомлялося, що "Земельний банк" передав в суборенду ТОВ "Кодацьке-Агро" свою найбільшу ділянку розміром майже 4 тисячі гектарів на Кіровоградщині. Ділянку, яку "Земельний банк" називає своїм "діамантом", передали в користування на 14 років компанії "Кодацьке-Агро". Вона сплатила річну суборендну плату в розмірі 78,6 мільйона гривень з ПДВ. За підсумками торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою, і сягнула 19 803 грн за гектар.