Рада у другому читанні ухвалила підвищену ставку на прибуток банків

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законрпроєкт про особливості оподаткування банків податком на прибуток, який передбачає, що наступного року вони сплачуватимуть підвищену ставку.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради України.

За схвалення законопроєкту в цілому проголосували 303 народних обранця.

Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств".

Він передбачає продовження на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50%. Одночасною заборонено зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

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Нагадаємо:

Наприкінці 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування прибутку банків на 50% у 2026 році.

Верховна Рада планує продовжити підвищений податок на прибуток банків на 2027 рік.

Такоє повідомлялося, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев збирається подавати законопроєкт про продовження оподаткування прибутку банків у 2027 році за ставкою 50%.