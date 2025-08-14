Профільна асоціація просить владу відновити перевалку добрив у портах

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) звернулася до органів влади з проханням переглянути умови заборони на перевалку аміачних та інших вантажів в українських портах.

Про це йдеться у листі, який є у розпорядженні ЕП.

Професійне об’єднання експедиторів та логістичних операторів, звертається "стосовно наявності достатності підстав заборони заходу суден до портів України з вантажами речовин на основі аміаку та добрив, проведення з ними вантажувально/навантажувальних операцій та зберігання на території портів".

Спільним наказом Командування ВМС ЗСУ та Одеської обласної військової адміністрації від 18.07.2025 р. № 113/18 встановлено особливий режим руху морських суден.

Він передбачає обмеження перевалки та транспортування вантажів, які містять аміаковмісні речовини та заборона на захід суден, що здійснюють перевезення вибухонебезпечних вантажів у внутрішні води України в межах Одеської області.

Заборона встановлена на підставі Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та постанови КМУ від 10.12.2003 р. №1917-17 "Про затвердження порядку забезпечення безпеки плавання суден у разі виникнення загрози судноплавству та в особливий період".

"Встановлені обмеження не містять інформацію про клас небезпеки вантажів, класифікацію вантажів із різним вмістом аміаку, що впливає на рівень загрози та класи небезпеки, не враховують різні способи обробки та перевалки, різни види вантажів та інші категорії, які можуть знизити рівень загрози", – говориться у листі.

"Товари, які містять аміак, класифікуються за різними категоріями небезпеки, і не всі з них відносяться до вибухонебезпечних вантажів", – підкреслює асоціація.

"Запровадження загальних обмежень щодо всіх товарів з вмістом аміаку без урахування їх класу та рівня потенційної небезпеки є непропорційним і не відповідає інтересам держави та бізнесу", – говориться у листі.

"На наше переконання, зазначені питання мають бути вирішені та узгоджені з Міністерством інфраструктури, Мінекономіки, іншими органами та підприємствами, які наділені законодавством контролем та відповідальністю за безпеку судноплавства", – пише АМЕУ.

Як зазначає АМЕУ, наказ має наслідком зміну ланцюгів постачання певних груп товарів, збільшення строків доставки, зменшення вантажопотоку та подорожчання логістики.

"Українські фермери можуть недоотримати врожай вже наступного сезону, оскільки не матимуть достатнього фінансування для закупівлі добрив з причин їх високої вартості (економічна недоцільність)", – наголошує асоціація.

За даними членських компаній АМЕУ, подорожчання логістики може сягати 70 дол. США за 1 тонну селітри, тобто збитки бізнесу складають понад 28 млн. дол. США, що у свою чергу перевищує 1 млрд. грн. для українських підприємців.

Асоціація також прогнозує, що морська галузь недоотримує надходження від портових зборів орієнтовно у сумі близько 2 млн дол.

"На терміналах портів Дунаю наразі спостерігається криза вантажопотоку, обсяги вантажопотоку впали в 5-6 разів за останній рік, а частка зернових українського походження не перевищує 5% від загального вантажопотоку", – говориться у повідомленні.

АМЕУ зазначає, що українські термінали на Дунаї "могли б повністю вирішити безпековий фактор перевалки аміачної селітри через свою віддаленість від житлових кварталів і населених пунктів, за умови вивантаження в денний час і використання прямого методу (судно, баржа – транспортний засіб) з вивезенням за межі терміналів".

Також асоціація пропонує у разі небезпеки відводити судна або баржі на румунський бік Дунаю. Як зазначають учасники ринку, йдеться про відстань 500–800 м протягом 30 хвилин після оголошення загрози руху ворожих дронів у бік Ізмаїльського району.

АМЕУ вважає, що такі дії дозволять уникнути небезпеки, адже час польоту дронів від АЧМ до запропонованої для перевалки ділянки – щонайменше 40 хвилин.

Асоціація переконана, що такий варіант перевалки добрив становить не більшу загрозу, ніж транспортування вантажів по території України залізницею після перевалки у портах ЄС.

"Ворог активно почав атакувати, в тому числі балістичними ракетами. Чи залізничні шляхи та перевезення у вагонах зможуть гарантувати уникнення можливого ураження небезпечних вантажів на території України?", – аргументує АМЕУ.

АМЕУ пропонує розглянути можливість відновлення обробки вантажів із вмістом аміаку та добрив у всіх портах Одеської області, з розмежуванням класу небезпеки, часу та способу обробки та встановлення особливостей їх перевезення водними шляхами в умовах воєнного стану.

Асоціація також просить внести пропозиції Міністерству розвитку громад та територій України щодо внесення змін у технологічні схеми роботи портів, правила та положення про безпеку судноплавства на морському і річковому транспорті, тощо.

Лист надіслано, зокрема, міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі та міністру економіки, довкілля та сільського господарства України Олексію Соболеву.

Також його адресовано голові Одеської ОВА Олегу Кіперу, Адміністрації морських портів України і командуванню Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо:

Компанії-імпортери були змушені переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Раніше Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі Україна наростила імпорт добрив на 25%. Усього було імпортовано 1 млн 563 тис тонн добрив. За той самий період минулого року іспорт склав 1 млн 249 тис тонн.

Також читайте:

Вибуховий вантаж. Чому порти перестали перевалювати добрива і до чого тут Фірташ