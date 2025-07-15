Переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася: які причини

Переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань, однак непоганий показник для звітного місяця в цілому.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

"Усього за підсумками вересня-червня 2024/25 маркетингово року в Україні було перероблено близько 10,5-10,6 млн тонн, що на 21% поступається показнику в аналогічний період попереднього сезону та стало одним із найнижчих показників з 2016/17 МР після показника 2021/22 МР (10,2 млн тонн за цей же період)", – говориться у повідомленні.

На тлі пришвидшення експорту соняшникової олії протягом останніх двох тижнів очікується, що в липні переробка соняшнику може збільшитись до 1,1–1,2 млн тонн. Але за підсумками сезону-2024/25 переробка не перевищить 12,5 млн тонн, прогнозує агентство.

"У країні ще залишаються певні запаси соняшнику, але через низьку маржинальність переробки даної культури майже протягом усього сезону заводи, скоріш за все, будуть намагатися збільшити прибутковість за рахунок інших олійних", – пояснює АПК-Інформ.

"Так, деякі заводи проводять профілактичні ремонти, плануючи перехід на ріпак. При цьому поки що в більшості компаній очікують на рішення щодо прийняття "соєво-ріпакових правок", – говориться у повідомленні.

"У новому сезоні переробка даної олійної може бути обмеженою через менший урожай та пропозицію, високу конкуренцію між переробниками та експортерами, а також через зниження цін на ріпакову олію в Європі, що спровоковано зниженням цін на нафту", – зазначає агентство.

Однак ситуацію може змінити введення 10% експортного мита на сою та ріпак, що збільшить привабливість переробки, пише АПК-Інформ.

Нагадаємо:

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

Прогнози на наступний сезон більш оптимістичні: в УЗА вважають, що Україна у 2025/26 маркетинговому році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн. А експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР.

Нагадаємо також, що повідомлялося, що аграрії з посушливого півдня б’ють на сполох, адже погода знищує посіви. Несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.

А ще у Херсонській області зафіксували осередки масового розмноження сарани. Фіксують пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення стали висока температура повітря та тривала посуха.