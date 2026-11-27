Ощадбанк призупиняє обслуговування клієнтів у місті Краматорськ на Донеччині.

Про це інформує Краматорська міська рада.

"На превеликий жаль, з 28.11.2026 АТ "Ощадбанк" призупиняє обслуговування клієнтів у Краматорську", – говориться у повідомленні у Телеграм.

Краматорська міська рада вже повідомляла, що у місті тимчасово призупиняють роботу всі відділення Ощадбанку та Приватбанку.

Зазначалося, що послугами Ощадбанку мешканці Краматорську можуть скористатися у найближчих населених пунктах, зокрема, у місті Слов'янськ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Здравиця", одна з найбільших мереж аптек Донеччини, закриває свої точки продажу у Словʼянську та Краматорську.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта" вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади.