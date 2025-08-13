Нацбанк розповів, скільки "енергетичних кредитів" видали банки

Банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 993 МВт.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Банки в межах реалізації меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, постраждалої внаслідок масованих атак рф, забезпечили фінансування проєктів бізнесу на відновлення генерації енергетики потужністю 993 МВт", – говориться у повідомленні.

За даними опитування банків, окрім генерації енергії за період з 01 червня 2024 року до 01 серпня 2025 року банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт.

Загалом за цей період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 26,2 млрд грн, зокрема 1 998 кредитів бізнесу на 24,7 млрд грн та 9 645 – населенню на 1,4 млрд грн.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 серпня сягнув 16,6 млрд грн, фізичним особам – 1,2 млрд грн, зазначає НБУ

"Енергетична галузь визнана однією з пріоритетних у межах розробленої Національним банком разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів стратегії з розвитку кредитування", – говориться у повідомленні.

"У межах стратегії Національний банк упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей. Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами", – інформує НБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні планують ввести близько 1 ГВт нової генерації для відновлення енергетики після російських атак.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує побудувати до 1 ГВт нової генерації до кінця 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.

Також повідомлялося, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.