На Закарпатті викрито схему виведення 27,2 млн грн із підприємства через неіснуючі послуги з прибирання та IT-обслуговування.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури, а також Бюро економічної безпеки.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури повідомили про підозру керівництву та бухгалтерці Перечинського лісохімічного комбінату, а також двом підприємцям із Дніпра.

За даними слідства, майже чотири роки з рахунків комбінату виводили кошти під виглядом оплати фіктивних послуг, використовуючи для цього банківські рахунки підприємців.

З вересня 2022 року комбінат щомісяця перераховував одному з підприємців близько 250 тис. грн за прибирання гуртожитків та прилеглої території, іншому, в різні періоди – від 80 до 700 тис. грн за обслуговування комп'ютерів, серверів і програмного забезпечення.

"Насправді обидва підприємці жили у Дніпрі, не мали найманих працівників і не надавали передбачених договорами послуг, а гуртожитки, за прибирання яких комбінат щомісяця платив сотні тисяч гривень, залишалися в занедбаному стані", – зазначають слідчі.

Попри це, посадовці комбінату підписували акти виконаних робіт, на підставі яких підприємцям перераховували гроші. Задокументовано понад сто таких документів на суму понад 23 мільйона гривень.

"Кошти підприємства легалізовували, переказуючи оплату за неіснуючі послуги на рахунки "підприємців", – повідомляють у прокуратурі.

Банківські картки обох підприємців перебували у бухгалтерки комбінату. Після надходження грошей на їхні рахунки вона знімала готівку через банкомат на території підприємства. Загалом у такий спосіб, за даними слідства, з рахунків комбінату вивели понад 27,2 млн грн.

Залежно від ролі у схемі підозрюваним інкримінують пособництво у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадовців від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Прокуратура нагадує, що в суді слухається справа за обвинуваченням посадовця цього ж лісохімічного комбінату у масштабному забрудненні небезпечними промисловими речовинами у Перечині.

Йдеться, зокрема, про феноли, кислоти та свинець, які потрапили в ґрунт у результаті неконтрольованого накопичення тирси орендованій 1,9 га земель у територіальної громади.

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