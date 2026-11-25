Стартап HIMERA, який розробляє завадостійкі системи тактичного цифрового зв'язку, залучив 5 мільйонів доларів на розвиток всебічної захищеної мережі зв'язку для Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Кошти залучили в стратегічному раунді інвестицій, які очолила компанія Gardar за участю чинних інвесторів – Varangians, Bulava та Green Flag VC, а також нових інвесторів – Superangel та Next Front Ventures.

У HIMERA пояснили, що залучені кошти дадуть змогу стартапу посилити роботу на українському та міжнародному ринках, розвивати технології зв'язку, пришвидшити розробку нових продуктів і масштабувати рішення відповідно до потреб Сил оборони.

"Для нас ці інвестиції – це можливість швидше розвивати технології, які допомагають українським військовим ефективніше виконувати свої завдання. Ми зосереджені на створенні надійних засобів зв'язку та рішень, що відповідають реальним потребам Сил оборони. Попереду багато роботи, і ми вдячні інвесторам за довіру до нашої команди та технологій", – зазначив співзасновник і CEO HIMERA Міша Рудомінський.

За словами партнера Gardar Ерленда Престгарда, зв'язок залишається критично важливим на полі бою, але, як і все на передовій, він стрімко змінюється. HIMERA пропонує військовим саме те, що їм потрібно, за значно доступнішою ціною та з більшою цінністю.

Він додав, що компанія набагато швидше вдосконалює свої рішення, ніж конкуренти.

Нагадаємо:

У травні 2025 року Google оголосив 30 нових одержувачів фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні. Серед них був стартап HIMERA.