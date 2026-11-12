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Fishka досліджує лояльність малого та середнього бізнесу й запрошує підприємців пройти опитування

Економічна правда — 12 листопада, 15:44
Fishka досліджує лояльність малого та середнього бізнесу й запрошує підприємців пройти опитування

Щорічне дослідження програми лояльності Fishka зосереджене на тому, як українські компанії працюють із клієнтською лояльністю. До участі запрошують власників, керівників і менеджерів малого та середнього бізнесу. Економічна правда – медіапартнер дослідження.

Дослідження має показати, яке місце програми лояльності займають у стратегії компаній, які інструменти бізнес використовує для утримання клієнтів, що заважає запускати й розвивати такі програми та яких результатів від них очікують підприємці.

Опитування триватиме 10–12 хвилин. Усі відповіді будуть використані в узагальненому вигляді. Дослідження проводить Fishka Research – дослідницький сервіс Fishka.

Пройти опитування можна за посиланням.

Торік Fishka провела перше дослідження лояльності в Україні – "Лояльність як нова валюта", яке охоплює період 2021–2025 років.

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