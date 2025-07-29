Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Деякі зміни: в Мінекономіки лишилося чотири заступники

29 липня, 20:45
Деякі зміни: в Мінекономіки лишилося чотири заступники

Останні новини