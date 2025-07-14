Цього року виробники подали 25 заявок на розширення локалізації – нардеп

Заявки від виробників 25 видів товарів на розширення локалізації свідчить про затребуваність політики локалізації.

Таку думку висловив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

"Сьогодні рівно три роки як набув чинності закон про локалізацію. Це закон, з якого фактично почалась кардинальна зміна державної економічної політики, яку сьогодні всі знають під назвою "Зроблено в Україні", – написав він у Facebook.

"У липні 2022 року, коли закон про локалізацію набув чинності, ми мали вже інше життя, ніж коли його приймали, - вторгнення росіян відправило українську промисловість у глибокий нокдаун. І саме законодавчий пріоритет для вітчизняного виробника на тендерах державних установ, компаній і громад, дозволив спочатку перезапуститись, а потім відновити повноцінну роботу цілим галузям економіки", – зазначив він.

За його словами, у 2023-24 роках локалізація запрацювала як стимул для інвестицій у нові види продукції. Кисилевський навів приклади локалізації у машинобудівній галузі.

Зокрема, Чернігівський автозавод сертифікував свій перший електробус, Черкаський та Запорізький автозаводи інвестували у виробництво більш містких пасажирських автобусів, кременчуцький "Альфатекс" почав крупновузлову збірку вантажівок, броварська компанія "ТДС", яка колись починала як імпортер, виробила власний телескопічний навантажувач.

"Це лише деякі приклади результативності політики локалізації. Цього року її затребуваність підкреслила заявка від виробників ще 25 видів товарів на розширення локалізації – уряд та Верховна Рада підтримали це рішення", – зазначив Кисилевський.

"Якби не локалізація, станом на сьогодні ми б уже напевне втратили виробництво автобусів і трамваїв, комунальної та спецтехніки, трансформаторів та електрообладнання", – вважає заступник голови економічного комітету.

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