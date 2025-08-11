Ціни на какао підскочили найсильніше з грудня

Ф’ючерси на какао різко зросли через погіршення прогнозів врожаю у провідному регіоні виробництва — Західній Африці.

Про це пише Bloomberg.

Сухі погодні умови негативно вплинули на майбутній врожай після того, як середній врожай у квітні-вересні вже виявився значно гіршим за очікування.

Аналітик Sholom Sanik зазначив, що "криза з постачанням не минула". Інвестиційні фонди також посилили свої ставки на зростання цін, досягнувши тритижневого максимуму.

Запаси какао в портах США скоротилися на 13 074 мішків за добу, що може свідчити про посилення попиту або обмеження пропозиції. Водночас США планують ввести тарифи на імпорт какао з Кот-д’Івуару, Гани, Бразилії та Еквадору, що підвищить вартість сировини для американських переробників, зазначив аналітик Майкл МакДугалл.

Нагадаємо:

Запаси какао в Лондоні та Нью-Йорку впали до історичного мінімуму, що ще більше загострило кризу на ринку шоколаду.