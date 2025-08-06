Британське будівництво переживає найгірший місяць за 5 років

У липні будівельна активність у Великій Британії скоротилася найшвидше за останні п’ять років.

Про це пише The Guardian.

Головною причиною став різкий спад у житловому будівництві, що ставить під загрозу досягнення цілей уряду щодо зведення 1,5 млн нових будинків до 2029 року.

Індекс ділової активності (PMI) у секторі будівництва впав до 44,3, порівняно з 48,8 у червні. Значення нижче 50 свідчить про скорочення.

"Усі три підсектори — житлове, комерційне будівництво та інженерна інфраструктура — показали зниження", — повідомляє S&P Global. Найбільшим чинником стала "нова хвиля падіння у житловому будівництві".

Будівельні компанії вказують на затримки на будівельних майданчиках, слабкий попит і зниження довіри клієнтів.

"Галузь отримала новий удар. Падає не лише житлове будівництво, а й інженерні проєкти.", - заявив економіст S&P Global Market Intelligence Джо Хейс.

За його словами, компанії скорочують закупівлі матеріалів і персонал, готуючись до складних часів, навіть попри невелике зростання впевненості у порівнянні з червнем.

Нагадаємо:

У першій половині 2025 року британське автомобільне виробництво досягло найнижчого рівня за 72 роки, не враховуючи пандемію.